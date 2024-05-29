Отсрочка от мобилизации в Украине

Сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчин. Иллюстративное фото: Facebook

Кабинет Министров начал расширять действие нового закона о мобилизации своими подзаконными актами. Речь идет о праве на получение отсрочки для военнообязанных, которые должны ухаживать за родными со второй группой инвалидности.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Фрис в Facebook.

Читайте также:

Депутатское обращение Фриса. Фото: Facebook/Фрис

Нарушение закона о мобилизации

По его словам, в недавно принятом законе о мобилизации причины для отсрочки от мобилизации изложены четко и понятно и не содержат двойного толкования этих норм, но Кабмин "трактует закон на свое усмотрение".

Он отметил, что Кабмин без всяких законных оснований требование о постоянном уходе прописал исключительно для лиц с инвалидностью второй группы, а для первой группы оставил все в редакции самого закона.

"Хотя требования пункта 13 статьи 23 в законе прописаны нераздельно одинаково для лиц с инвалидностью первой и второй групп. Странно? Мне тоже так показалось", — отметил Фрис.

Он считает, что это свидетельствует о неправомерном толковании закона Правительством по своему усмотрению.

"Тогда возникает логичный вопрос, почему граждане Украины должны выполнять законы Украины, в то время, когда их сознательно игнорируют власти?", — добавил депутат.

Он отметил, что к нему обратились по этому вопросу десятки людей с инвалидностью второй группы, поэтому нардеп направил обращение к Премьер-министру для исправления этого "недоразумения".

Скриншот сообщения Фриса

Скриншот сообщения Фриса

Ранее мы писали, что Кабмин просят пересмотреть запрет перемещать стоящие на учете в ТЦК авто.

Кроме того, в Запорожском ТЦК рассказали, как мужчинам из ВОТ Украины обновить свои военно-учетные данные.