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Нардеп Фрис заявил о нарушении Правительством закона о мобилизации — что известно

29 мая 2024 17:22
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Игорь Семенюк
Редактор
Отсрочка от мобилизации в Украине
Сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчин. Иллюстративное фото: Facebook
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Кабинет Министров начал расширять действие нового закона о мобилизации своими подзаконными актами. Речь идет о праве на получение отсрочки для военнообязанных, которые должны ухаживать за родными со второй группой инвалидности.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Фрис в Facebook.

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Депутатское обращение Фриса. Фото: Facebook/Фрис

Нарушение закона о мобилизации

По его словам, в недавно принятом законе о мобилизации причины для отсрочки от мобилизации изложены четко и понятно и не содержат двойного толкования этих норм, но Кабмин "трактует закон на свое усмотрение".

Он отметил, что Кабмин без всяких законных оснований требование о постоянном уходе прописал исключительно для лиц с инвалидностью второй группы, а для первой группы оставил все в редакции самого закона.

"Хотя требования пункта 13 статьи 23 в законе прописаны нераздельно одинаково для лиц с инвалидностью первой и второй групп. Странно? Мне тоже так показалось", — отметил Фрис.

Он считает, что это свидетельствует о неправомерном толковании закона Правительством по своему усмотрению.

"Тогда возникает логичный вопрос, почему граждане Украины должны выполнять законы Украины, в то время, когда их сознательно игнорируют власти?", — добавил депутат.

Он отметил, что к нему обратились по этому вопросу десятки людей с инвалидностью второй группы, поэтому нардеп направил обращение к Премьер-министру для исправления этого "недоразумения".

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Скриншот сообщения Фриса
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Скриншот сообщения Фриса

Ранее мы писали, что Кабмин просят пересмотреть запрет перемещать стоящие на учете в ТЦК авто.

Кроме того, в Запорожском ТЦК рассказали, как мужчинам из ВОТ Украины обновить свои военно-учетные данные.

Кабинет министров
закон
военный учет
мобилизация
правительство
отсрочка

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