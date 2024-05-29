Відстрочка від мобілізації в Україні

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіків. Ілюстративне фото: Facebook

Кабінет Міністрів України розпочав розширювати дію нового закону про мобілізацію своїми підзаконними актами. Йдеться про право на отримання відстрочки для військовозобов'язаних, які мають доглядати за рідними з другою групою інвалідності.

Про це повідомив народний депутат Ігор Фріс у Facebook.

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Депутатське звернення Фріса. Фото: Facebook/Фріс

Порушення закону про мобілізацію

За його словами, у нещодавно ухваленому законі про мобілізацію причини для відстрочки від мобілізації викладені чітко і зрозуміло та не містять подвійного тлумачення цих норм, але Кабмін "трактує закон на свій розсуд".

Він зазначив, що Кабмін без жодних законних підстав вимогу щодо постійного догляду прописав виключно для осіб з інвалідністю другої групи, а для першої групи залишив все у редакції самого закону.

"Хоча вимоги пункту 13 статті 23 у законі прописані нероздільно однаково для осіб з інвалідністю першої і другої груп. Дивно? Мені теж так здалося", — зазначив Фріс.

Він вважає, що це свідчить про неправомірне тлумачення закону Урядом на свій розсуд.

"Тоді виникає логічне запитання, чому громадяни України повинні виконувати закони України, у той час, коли їх свідомо ігнорують представники влади?", — додав депутат.

Він зауважив, що до нього звернулися з цим питанням десятки людей з інвалідністю другої групи, тому нардеп направив звернення до Премʼєр-міністра для виправлення цього "непорозуміння".

Скриншот допису Фріса

Скриншот допису Фріса

Раніше ми писали, що Кабмін просять переглянути заборону переміщувати авто, які стоять на обліку в ТЦК.

Крім того, у Запорізькому ТЦК розповіли, як чоловікам з ТОТ України оновити свої військово-облікові дані.