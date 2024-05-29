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Кабмін просять переглянути заборону переміщувати авто, які стоять на обліку в ТЦК

29 травня 2024 16:36
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
В Україні просять переглянути уряд заборону щодо переміщення автомобілів
Військові біля автомобілів. Фото: Арміяinform
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У новому законі про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, міститься норма щодо заборони на переміщення автомобільного транспорту. Автівки, які стоять на військовому обліку в ТЦК та СП, не можна переміщувати в іншу область.

Кабмін просять звернути увагу на відсутність підзаконного акту, яким деталізується ця норма, передає Судово-Юридична газета у середу, 29 травня.

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Переміщення авто, що стоять на обліку

Згідно зі статтею 6 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у новій редакції, з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та перебувають на військовому обліку у ТЦК — заборонено відправляти за межі території України та до інших областей.

Також ця норма унеможливлює передавання права власності на авто юридичним особам або громадянам, в оренду/лізинг, надання їх як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, а також вчинення інших дій, що унеможливлюють передачу транспорту ЗСУ та іншим військовим формуванням.

Але є виняток: переміщення автівок до суміжних областей дозволяється лише після повідомлення ТЦК про місце перебування на строк не більше одного місяця. А порядок виконання військово-транспортного обов’язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспорту і техніки на період мобілізації та у воєнний час визначаються Кабміном.

Водночас наразі Уряд не прийняв підзаконний нормативно-правовий акт щодо визначення порядку виконання цього обов’язку, що може ускладнити ведення господарської діяльності.

Тому народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс повідомив, що звернувся до Уряду для надання роз'яснень щодо порядку відправлення транспорту, який знаходиться на обліку ТЦК, за межі території України та до інших областей. 

Раніше у Запорізькому ТЦК розповіли, як чоловікам з ТОТ України оновити свої військово-облікові дані.

Також ми писали, що з 18 травня у застосунку "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

військовий призов
військовий облік
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
чоловіки

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