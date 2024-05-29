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Кабмин просят пересмотреть запрет перемещать авто, которые стоят на учете в ТЦК

29 мая 2024 16:36
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
В Украине просят пересмотреть правительство запрет на перемещение автомобилей
Военные возле автомобилей. Фото: Армияinform
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В новом законе о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, содержится норма по запрету на перемещение автомобильного транспорта. Автомобили, стоящие на военном учете в ТЦК и СП, нельзя перемещать в другую область.

Кабмин просят обратить внимание на отсутствие подзаконного акта, которым детализируется эта норма, передает Судебно-юридическая газета в среду, 29 мая.

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Согласно статье 6 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в новой редакции, с момента объявления общей мобилизации транспортные средства, предназначенные для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период и состоят на военном учете в ТЦК — запрещено отправлять за пределы территории Украины и в другие области.

Также эта норма делает невозможным передачу права собственности на авто юридическим лицам или гражданам, в аренду/лизинг, предоставление их как предмет залога для выполнения обязательств по договорам о предоставлении кредита и гарантии перед банковским учреждением, а также совершение других действий, исключающих передачу транспорта ВСУ и другим военным формированием.

Но есть исключение: перемещение автомобилей в соседние области разрешается только после уведомления ТЦК о местонахождении на срок не более одного месяца. А порядок выполнения военно-транспортной обязанности, нормы безвозмездного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспорта и техники на период мобилизации и военное время определяются Кабмином.

В то же время Правительство не приняло подзаконный нормативно-правовой акт по определению порядка выполнения этой обязанности, что может усложнить ведение хозяйственной деятельности.

Поэтому народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Игорь Фрис сообщил, что обратился в Правительство для предоставления разъяснений относительно порядка отправления транспорта, который находится на учете ТЦК, за пределы территории Украины и других областей.

Ранее в Запорожском ТЦК рассказали, как мужчинам из ВОТ Украины обновить свои военно-учетные данные.

Также мы писали, что с 18 мая в приложении "Резерв+" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за границей в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

военный призыв
военный учет
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
мужчины

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