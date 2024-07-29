На Закарпатье исчез 20-летний Александр Гашевский — подозрения о причастности работников ТЦК

Парень, который исчез на Закарпатье. Фото: "ТСН"

На Закарпатье исчез 20-летний Александр Гашевский. Инцидент связывают с представителями территориального центра комплектования.

Об этом сообщает "ТСН" в понедельник, 29 июля.

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Исчезновение парня на Закарпатье

Недавно бывший нардеп Игорь Мосийчук и адвокат семьи Александра Олег Веремиенко высказали предположение, что к исчезновению молодого человека могут быть причастны работники Верховинского ТЦК. Они публично заявили, что военнослужащие могли избить и похитить парня во время проверки документов, когда он возвращался с горного отдыха.

Отец пропавшего Николай Гашевский говорит, что судьба его сына остается неизвестной, есть лишь неподтвержденные предположения.

"Сегодня, 29 июля, еду к следователю. Следователь мне сообщил, что где-то нашли тело и нужно ехать на опознание", — говорит он.

Недавно также появилась неофициальная информация о том, что в реке Тиса обнаружили тело мужчины.

"Разве что бросили мертвого или полумертвого", — предполагает отец Александра.

Он подчеркнул, что мотивов у его сына бежать за границу не было.

Руководитель, и.о. командующего войсками оперативного командования "Запад" полковник Александр Селецкий также отреагировал на инцидент с исчезновением в комментарии "ТСН".

"Гражданин Гашевский А.М. 14 июля 2024 года не проверялся и не задерживался военнослужащими Верховинского ТЦК и СП или другими представителями сектора безопасности", — подчеркнул он.

По его словам, Гашевский не является нарушителем мобилизационного законодательства.

"Учитывая общественный резонанс и в пределах компетенции, исходя из имеющихся данных Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", можем засвидетельствовать, что гражданин Гашевский Александр Николаевич 2003 года рождения официально зарегистрирован в г. Львов и взят на учет Лычаковско-Железнодорожным объединенным РТЦК и СП Львовского ОТЦК и СП в январе 2020 года и не является нарушителем воинского учета и значится таким, что имеет право на отсрочку от призыва. Другой информацией относительно данного гражданина Ивано-Франковский ОТЦК и СП не владеет", — говорит Селецкий.

В оперативном командовании "Запад" публичные действия Игоря Мосийчука и Олега Веремиенко называют спекулятивными.

"Спекулятивные действия в информационном пространстве гражданина И. Мосийчука и А. Веремеенко, которые заключаются в прямых обвинениях якобы незаконных действий представителей Верховинского территориального центра комплектования и социальной поддержки будут проверять правоохранительные органы в пределах их полномочий и компетенций", — добавил Селецкий.

Что говорят в ГБР

В Государственном бюро расследований, куда недавно обращался отец Александра, подтвердили факт обращения.

"В Территориальное управление ГБР, расположенное в городе Львове, 23.07.2024 года поступили заявления от Гашевского М.В. об исчезновении его сына и возможной причастности к этому работников Верховинского РТЦК и СП. По результатам изучения заявлений признаков состава уголовных преступлений, подследственных ТУ ГБР в городе Львове, не обнаружено", — сообщила пресс-служба ГБР.

Там подчеркнули, что заявления направлены по подследственности в Главное управление Нацполиции в Ивано-Франковской области.

"Кроме этого, по факту исчезновения Гашевского А.М. отделом полиции №1 Львовского РУП №2 ГУНП во Львовской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 19.07.2024 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины", — добавили в ГБР.

Напомним, в Одессе почти каждый день происходят скандальные инциденты с военнообязанными и сотрудниками ТЦК и СП. Так, в Хаджибейском районе города одессит прокатал на капоте своего автомобиля группу военных.

Также так называемая "бусификация" во время действия закона об обновлении персональных данных была вызвана не только превышением служебных полномочий представителями ТЦК, но и самими украинцами, которые не обновляли данные об изменении места жительства. По закону это должно быть сделано в течение одной недели.