На Закарпатті зник 20-річний Олександр Гашевський — підозри щодо причетності працівників ТЦК

Хлопець, який зник на Закарпатті. Фото: "ТСН"

На Закарпатті зник 20-річний Олександр Гашевський. Інцидент пов'язують з представниками територіального центру комплектування.

Про це повідомляє "ТСН" у понеділок, 29 липня.

Читайте також:

Зникнення хлопця на Закарпатті

Нещодавно колишній нардеп Ігор Мосійчук і адвокат родини Олександра Олег Веремієнко висловили припущення, що до зникнення хлопця можуть бути причетні працівники Верховинського ТЦК. Вони публічно заявили, що військовослужбовці могли побити і викрасти хлопця під час перевірки документів, коли він повертався з гірського відпочинку.

Батько зниклого Микола Гашевський каже, що доля його сина залишається невідомою, є лише непідтверджені припущення.

"Сьогодні, 29 липня, їду до слідчого. Слідчий мені повідомив, що десь знайшли тіло та треба їхати на впізнання", — каже він.

Нещодавно також з’явилась неофіційна інформація про те, що у річці Тиса знайшли тіло чоловіка.

"Хіба кинули мертвого або напівмертвого", — припускає батько Олександра.

Він наголосив, що мотивів у його сина тікати за кордон не було.

Керівник, т.в.о. командувача військ оперативного командування "Захід" полковник Олександр Селецький також відреагував на інцидент зі зникненням у коментарі "ТСН".

"Громадянин Гашевський О.М. 14 липня 2024 року не перевірявся та не затримувався військовослужбовцями Верховинського ТЦК та СП чи (та) іншими представниками сектору безпеки", — наголосив він.

За його словами, Гашевський не є порушником мобілізаційного законодавства.

"Враховуючи суспільний резонанс та в межах компетенції, виходячи з наявних даних Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" можемо засвідчити, що громадянин Гашевський Олександр Миколайович 2003 року народження офіційно зареєстрований у м. Львів та взятий на облік Личаківсько-Залізничним об’єднаним РТЦК та СП Львівського ОТЦК та СП у січні 2020 року та не є порушником військового обліку і значиться таким, що має право на відстрочку від призову. Іншою інформацією стосовно даного громадянина Івано-Франківський ОТЦК та СП не володіє", — каже Селецький.

В оперативному командуванні "Захід" публічні дії Ігоря Мосійчука та Олега Веремієнка називають спекулятивними.

"Спекулятивні дії в інформаційному просторі громадянина І. Мосійчука та О. Веремієнко, які полягають у прямих звинуваченнях начебто незаконних дій представників Верховинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій", — додав Селецький.

Що кажуть у ДБР

У Державному бюро розслідувань, куди нещодавно звертався батько Олександра, підтвердили факт звернення.

"До Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, 23.07.2024 року надійшли заяви від Гашевського М.В. щодо зникнення його сина та можливої причетності до цього працівників Верховинського РТЦК та СП. За результатами вивчення заяв ознак складу кримінальних правопорушень, підслідних ТУ ДБР у місті Львові, не виявлено", — повідомила пресслужба ДБР.

Там наголосили, що заяви скеровано за підслідністю до Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

"Окрім цього, за фактом зникнення Гашевського О.М. відділом поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України", — додали у ДБР.

Нагадаємо, в Одесі майже кожного дня стаються скандальні інциденти із військовозобов'язаними та співробітниками ТЦК та СП. Так, у Хаджибейському районі міста одесит прокатав на капоті своєї автівки групу військових.

Також так звана "бусифікація" під час дії закону про оновлення персональних даних була викликана не тільки перевищенням службових повноважень представниками ТЦК, але й самим українцями, які не оновлювали дані про зміну місця проживання. Згідно із законом це повинно бути зроблено протягом одного тижня.