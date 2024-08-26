В Ровенской области мужчина не явился в ТЦК для уточнения военно-учетных данных — решение суда

В Ровенской области мужчина не явился в ТЦК для уточнения данных — что решил суд
Житель Ровенской области оштрафован за уклонение от военного учета во время мобилизации. Мужчина получил от работника ТЦК предупреждение под подпись, однако по вызову не явился и о причинах не сообщил.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, житель Ровенской области по месту жительства получил от работника территориального центра комплектования и социальной поддержки предупреждение под подпись о необходимости прийти в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.
Однако в указанное время мужчина в военкомат не явился и в отношении него возбудили уголовное дело по факту уклонения от военного учета.
Решение суда
В суде обвиняемый признал свою вину и просил не назначать ему суровое наказание. Суд исследовал материалы дела и при назначении наказания учел следующие обстоятельства: к уголовной ответственности обвиняемый ранее не привлекался, на учете у нарколога не состоит.
Судья назначил обвиняемому наказание в размере 5100 гривен штрафа. Продолжается срок апелляционного обжалования приговора.
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