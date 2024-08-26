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В Ровенской области мужчина не явился в ТЦК для уточнения данных — что решил суд

26 августа 2024 22:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Ровенской области мужчина не явился в ТЦК для уточнения военно-учетных данных — решение суда
Заседание суда. Фото иллюстративное: newch.tv
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Житель Ровенской области оштрафован за уклонение от военного учета во время мобилизации. Мужчина получил от работника ТЦК предупреждение под подпись, однако по вызову не явился и о причинах не сообщил.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений

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Детали дела

Согласно материалам дела, житель Ровенской области по месту жительства получил от работника территориального центра комплектования и социальной поддержки предупреждение под подпись о необходимости прийти в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Однако в указанное время мужчина в военкомат не явился и в отношении него возбудили уголовное дело по факту уклонения от военного учета.

Решение суда

В суде обвиняемый признал свою вину и просил не назначать ему суровое наказание. Суд исследовал материалы дела и при назначении наказания учел следующие обстоятельства: к уголовной ответственности обвиняемый ранее не привлекался, на учете у нарколога не состоит.

В Ровенской области мужчина не явился в ТЦК для уточнения данных — что решил суд - фото 1
Детали дела. Фото: скриншот

Судья назначил обвиняемому наказание в размере 5100 гривен штрафа. Продолжается срок апелляционного обжалования приговора.

В Ровенской области мужчина не явился в ТЦК для уточнения данных — что решил суд - фото 2
Решение суда. Фото: скриншот

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