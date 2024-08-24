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На Волині винесли вирок чоловіку, який ухилявся від військової служби через релігійні переконання

24 серпня 2024 22:33
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Винесли вирок чоловіку, який не хотів служити через релігійні переконання
Судове засідання. Ілюстративне фото: UA Полтава
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У місті Рожище Волинської області суд розглянув у відкритому засіданні кримінальне провадження про обвинувачення місцевого мешканця, який ухилився від мобілізації. Свій вчинок чоловік пояснив релігійними переконаннями.

Про це йдеться у вироку суду від 3 червня, передає Район.Рожище.

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Обвинувачений перебував на обліку як військовозобов'язаний. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до проходження військової служби. У грудні 2023 року він отримав персональну повістку про призов на військову службу під час мобілізації та явку до пункту збору для подальшого проходження військової служби.

Проте чоловік, прибувши по повістці до пункту збору, відмовився проходити військову службу. У судовому засіданні обвинувачений зазначив, що визнає свою вину.

Він розповів, що у пункті збору повідомив, що з релігійних переконань відмовляється від проходження військової служби та просив замінити йому військову службу альтернативною.

Порушував правила організації

Також у залі суду виступили п'ятеро свідків, які підтвердили, що обвинувачений був членом релігійної організації "Свідки Єгови". При цьому вони зазначили, що через багаточисельні порушення чоловіка було виключено зі спільноти.

Також у вироку зазначили, що згідно із законодавством, альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби, на яку призивають громадян, зазначених у статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", віком 18-25 років. 

На переконання суду, наведені показання не є достатніми для підтвердження релігійних переконань обвинуваченого. Було ухвалено визнати обвинувачуваного винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йому призначили покарання у вигляді обмеження волі на один рік та шість місяців.

Термін відбування покарання рахуватимуть з дня прибуття і постановки засудженого на облік у виправному центрі.

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