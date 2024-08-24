Вынесли приговор мужчине, который не хотел служить по религиозным убеждениям

На Волыни вынесли приговор мужчине, который уклонялся от военной службы по религиозным убеждениям
В городе Рожище Волынской области суд рассмотрел в открытом заседании уголовное производство об уклонении от мобилизации местного жителя. Свой поступок мужчина объяснил религиозными убеждениями.
Об этом говорится в приговоре суда от 3 июня, передает Район.Рожище.
Уклонялся от службы из-за религиозных взглядов
Обвиняемый состоял на учете как военнообязанный. Военно-врачебная комиссия признала его пригодным к прохождению военной службы. В декабре 2023 г. он получил персональную повестку о призыве на военную службу во время мобилизации и явку в пункт сбора для дальнейшего прохождения военной службы.
Однако мужчина, прибыв по повестке в пункт сбора, отказался проходить военную службу. В судебном заседании обвиняемый отметил, что признает свою вину.
Он рассказал, что в пункте сбора сообщил, что по религиозным убеждениям отказывается от прохождения военной службы и просил заменить военную службу альтернативной.
Нарушал правила организации
Также в зале суда выступили пять свидетелей, подтвердивших, что обвиняемый был членом религиозной организации "Свидетели Иеговы". При этом они отметили, что из-за многочисленных нарушений мужчина был исключен из сообщества.
Также в приговоре отметили, что согласно законодательству альтернативная служба вводится вместо прохождения срочной военной службы, на которую призывают граждан, указанных в статье 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в возрасте 18-25 лет.
По убеждению суда, приведенные показания не достаточны для подтверждения религиозных убеждений обвиняемого. Было принято признать обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев.
Срок отбывания наказания будет считаться со дня прибытия и постановки осужденного на учет в исправительном центре.
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