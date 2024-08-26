На Рівненщині чоловік не з'явився у ТЦК для уточнення військово-облікових даних — рішення суду

Засідання суду. Фото ілюстративне: newch.tv

Жителя Рівненської області оштрафували за ухилення від військового обліку під час мобілізації. Чоловік отримав від працівника ТЦК попередження під підпис, проте на виклик не з'явився та про причини не повідомив.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, житель Рівненщини за місцем проживання отримав від працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки попередження під підпис про необхідність прийти у ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Проте у вказаний час чоловік до військкомату не з'явився і щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від військового обліку.

Рішення суду

У суді обвинувачений визнав свою провину та просив не призначати йому суворе покарання. Суд дослідив матеріали справи та при призначенні покарання врахував наступні обставини: до кримінальної відповідальності обвинувачений раніше не притягався, на обліку у нарколога не перебуває.

Деталі справи. Фото: скриншот

Суддя призначив обвинуваченому покарання у вигляді 5100 гривень штрафу. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.