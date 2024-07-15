Мобилизация в Украине — мужчина не пришел по повестке в ТЦК и получил приговор суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне Полтава

В Одесской области мужчина проигнорировал повестку от ТЦК и отказался проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК). Военнообязанный сообщил, что не желает служить и становиться на военный учет.

Об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты.

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Детали дела

В феврале 2024 года во время поездки в Подольск Одесской области мужчину остановили полицейские и проверили документы. Оказалось, что он находился в розыске ТЦК, потому что проигнорировал повестку, полученную в декабре 2023 года.

Ему правоохранители предложили поехать и обновить данные в ТЦК, на что он согласился. В Центре комплектования на мужчину был составлен административный протокол и выдана новая повестка на прохождение ВЛК.

Однако впоследствии военнообязанный сообщил, что не хочет служить и становиться на военный учет, поэтому ВЛК проходить не собирается.

"От получения повестки и обновления своих учетных данных в момент вручения он не отказывался. Также мужчина подписал ознакомление с требованиями ст. 337 Уголовного кодекса Украины и подписал предупреждение о выполнении требований военного учета", — говорится в сообщении.

В определенную в повестке дату мужчина не пришел в ТЦК.

"20 мая 2024 года обвинительный акт с ходатайством прокурора о рассмотрении обвинительного акта в упрощенном порядке без проведения судебного разбирательства в судебном заседании, с добавленными документами, а именно, письменным заявлением обвиняемого, составленным в присутствии защитника, о безоговорочном признании своей виновности, был получен судом" , — отмечается в материале.

Что решил суд

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что обвиняемый совершил уголовное правонарушение.

При избрании вида и меры уголовного наказания обвиняемому суд учел степень тяжести совершенного уголовного преступления, согласно ч.1 ст.12 УК классифицируется как уголовный проступок.

Также суд принял во внимание признание вины обвиняемым.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в 8500 гривен.

Напомним, в Винницкой области мужчину приговорили к двум годам испытательного срока за уклонение от исполнения воинского долга. Известно, что его не приняли на службу пять воинских частей.

Также в Тернопольской области мужчина уклонился от мобилизации из - за религиозных убеждений. В суде заявили, что призыв на службу не обязательно означает, что мобилизованный обязан использовать оружие.