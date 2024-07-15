Мобілізація в Україні — чоловік не прийшов по повістці в ТЦК і отримав вирок суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Полтава

На Одещині чоловік проігнорував повістку від ТЦК та відмовився проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Військовозобов'язаний повідомив, що не має бажання служити та ставати на військовий облік.

Про це йдеться у матеріалі Судово-юридичної газети.

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Деталі справи

У лютому 2024 року під час поїздки до міста Подільськ Одеської області чоловіка зупинили поліцейські і перевірили документи. Виявилося, що він перебував у розшуку ТЦК, бо проігнорував повістку, яку отримав у грудні 2023.

Йому правоохоронці запропонували поїхати та оновити в дані в ТЦК, на що він погодився. У Центрі комплектування на чоловіка склали адміністративний протокол та видали нову повістку на проходження ВЛК.

Проте згодом військовозобов'язаний повідомив, що не має бажання служити та ставати на військовий облік, тому ВЛК проходити не збирається.

"Від отримання повістки та поновлення своїх облікових даних в момент вручення він не відмовлявся. Також чоловік підписав ознайомлення з вимогами ст. 337 Кримінального кодексу України та підписав Попередження про виконання вимог військового обліку", — йдеться у повідомленні.

У визначену у повістці дату чоловік не прийшов до ТЦК.

"20 травня 2024 року обвинувальний акт з клопотанням прокурора про розгляд обвинувального акту у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні, доданими документами, а саме, письмовою заявою обвинуваченого, складеною в присутності захисника, щодо беззаперечного визнання своєї винуватості, надійшов до суду", — зазначається у матеріалі.

Що вирішив суд

Суд, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення.

При обранні виду та міри кримінального покарання обвинуваченому суд врахував ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно ч.1 ст.12 КК класифікується як кримінальний проступок.

Також суд взяв до уваги визнання провини обвинуваченим.

Чоловіку призначили покарання у вигляді штрафу в 8500 гривень.

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловіка засудили до двох років іспитового терміну за ухилення від виконання військового обов'язку. Відомо, що його не взяли на службу п'ять військових частин.

Також в Тернопільській області чоловік ухилився від мобілізації через релігійні переконання. У суді заявили, що призов на службу не обов'язково означає, що мобілізований зобов'язаний використати зброю.