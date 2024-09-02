В Черниговской области женщину осудили за информирование о перемещении работников ТЦК и СП

Представители ТЦК на улице. Фото: facebook Львовский областной ТЦК и СП

В Черниговской области женщина информировала участников группы в мессенджере Viber о передвижении и расположении работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Суд признал осведомительницу виновной и назначил ей два года испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 38-летняя жительница города Нежин Черниговской области присоединилась к сообществу в мессенджере Viber как участник и несколько месяцев излагала сообщения о дислокации и перемещении военнослужащих ТЦК и СП. Всего женщина опубликовала два фото и три сообщения.

Информация, предоставленная женщиной другим участникам группы, соответствовали фактическому месту нахождения военнослужащих ТЦК в определенные периоды времени и были доступны всем пользователям сообщества. Всего в группе насчитывалось более шести тысяч участников.

Решение суда

Женщина получила обвинение в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период. Вину свою в суде злоумышленница признала.

Обвиняемой назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Учитывая обстоятельства — раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей, наличие малолетнего сына и помощь следствию — суд освободил ее от отбывания наказания с испытанием, установив ей испытательный срок продолжительностью два года, если она в течение испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на нее обязанности.

Соответственно, осужденную обязали периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Идет срок на апелляционное обжалование решения.

Что такое пробация

Это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда к осужденным. То есть человек, получивший приговор суда, должен исполнять определенные виды уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.