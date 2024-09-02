На Чернігівщині жінку засудили за інформування про переміщення працівників ТЦК та СП

Представники ТЦК на вулиці. Фото: facebook Львівський обласний ТЦК та СП

На Чернігівщині жінка інформувала учасників групи у месенджері Viber про пересування та розташування працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Суд визнав інформаторку винною та призначив їй два роки іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 38-річна жителька міста Ніжин Чернігівської області доєдналася до спільноти у месенджері Viber як учасник та протягом кількох місяців викладала повідомлення про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. Загалом жінка опублікувала два фото та три дописи.

Інформація, яку надала жінка іншим учасникам групи, відповідали фактичному місцю знаходження військовослужбовців ТЦК у певні періоди часу та були доступні всім користувачам спільноти. Загалом у групі налічувалося понад шість тисяч учасників.

Рішення суду

Жінка отримала обвинувачення у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Вину свою в суді зловмисниця визнала.

Обвинуваченій призначили покарання у виді п'яти років позбавлення волів. Враховуючи обставини — каяття, відсутність попередніх судимостей, наявність малолітнього сина та допомогу слідству — суд звільнив її від відбування покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк тривалістю два роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов'язки.

Відповідно, засуджену зобов'язали періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Триває термін на апеляційне оскарження рішення.

Що таке пробація

Це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених. Тобто людина, яка отримала вирок суду, має виконувати певні види кримінальних покарань, що не пов'язані з позбавленням волі.