На Хмельниччині чоловіка, що рік ховався від мобілізації, засудили до трьох років

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Чернігів

На Хмельниччині військовозобов'язаний отримав повістку і рік ховався від мобілізації. За це чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у 2023 році чоловіка було визнано придатним для мобілізації. У травні йому вручили повістку, за якою він повинен був з'явитися до ТЦК у червні, але він цього не зробив.

На суді чоловік заперечив свою провину. Він заявив, що не пройшов повний медичний огляд, і військово-лікарська комісія помилково визнала його придатним до служби, оскільки його обстежили лише двоє лікарів. Крім того, не було враховано його травми голови та хребта.

Співробітники ТЦК повідомили, що чоловік не подавав скарг на ВЛК. Вони також зазначили, що він отримав повістку, але не з’явився для відправлення на військову службу і не відповідав на телефонні дзвінки. У ТЦК підкреслили, що не змогли знайти чоловіка.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Відповідне рішення виніс Ізяславський районний суд Хмельницької області.