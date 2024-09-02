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В Хмельницкой области мужчина получил повестку и год скрывался от мобилизации — как его наказал суд

2 сентября 2024 07:21
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Мужчина год скрывался от мобилизации, его приговорили к трем годам тюрьмы
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Общественное Чернигов
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Хмельницкой области военнообязанный получил повестку и год скрывался от мобилизации. За это мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в 2023 году мужчина был признан пригодным для мобилизации. В мае ему вручили повестку, по которой он должен был явиться в ТЦК в июне, но он этого не сделал.

На суде мужчина отрицал свою вину. Он заявил, что не прошел полный медицинский осмотр, и военно-врачебная комиссия ошибочно признала его годным к службе, поскольку его обследовали только два врача. Кроме того, не были учтены его травмы головы и позвоночника.

Сотрудники ТЦК сообщили, что мужчина не подавал жалоб на ВЛК. Они также отметили, что он получил повестку, но не явился для отправки на военную службу и не отвечал на телефонные звонки. В ТЦК подчеркнули, что не смогли найти мужчину.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Соответствующее решение принял Изяславский районный суд Хмельницкой области.

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