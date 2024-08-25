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В Черниговской области осудили женщину, которая через мессенджер выдавала маршруты работников ТЦК

25 августа 2024 22:56
Дмитрий Галушка - Редактор
Суд наказал женщину, выдававшую маршруты перемещения работников ТЦК
Судебное заседание. Фото иллюстративное: ТСН
Дмитрий Галушка - Редактор

В Черниговской области осудили участницу Viber-группы, в которой жителей Нежина и Нежинского района информировали о местонахождении и перемещении военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Обвиняемая получила условный срок.

Соответствующий приговор Нежинского горрайонного суда Черниговской области обнародован на платформе Единого государственного реестра судебных решений.

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Сообщала о перемещении ТЦК

В приговоре сообщается, что 38-летняя женщина присоединилась к сообществу, созданному 27 января 2024 года, в марте как участник.

В период с 23 марта по 9 мая она выложила не менее пяти сообщений о дислокации и перемещении военнослужащих ТЦК и СП. В общей сложности было опубликовано две фотографии и три сообщения.

Указанные сообщения соответствовали фактическому месту нахождения военнослужащих ТЦК и СП в соответствующие периоды времени и были доступны всем пользователям сообщества. В общей сложности это шесть тысяч человек.

В чем обвинили женщину

Как следствие женщину обвинили в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Обвиняемая полностью признала свою виновность. Ей назначен наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Впрочем, учитывая "искреннее раскаяние" и то, что женщина впервые привлекается к уголовной ответственности, замужем и имеет на иждивении малолетнего сына, а также активно способствовала раскрытию преступления, суд освободил ее от отбывания наказания. Нарушители установили испытательный срок продолжительностью два года.

Кроме того, телефон женщины (Samsung Galaxy A32) конфисковали в доход государства как вещественное доказательство.

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