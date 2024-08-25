Суд покарав жінку, яка видавала маршрути переміщення працівників ТЦК

Судове засідання. Фото ілюстративне: ТСН

У Чернігівській області засудили учасницю Viber-групи, в якій мешканців Ніжина та Ніжинського району інформували про місцезнаходження та переміщення військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Обвинувачувана отримала умовний термін.

Відповідний вирок Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області оприлюднений на платформі Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Повідомляла про переміщення ТЦК

У вироку повідомляється, що 38-річна жінка приєдналася до спільноти, створеної 27 січня 2024 року, у березні як учасниця.

У період з 23 березня до 9 травня вона виклала не менше п'яти повідомлень про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. Загалом було опубліковано дві світлини та три дописи.

Вказані повідомлення відповідали фактичному місцю знаходження військовослужбовців ТЦК та СП у відповідні періоди часу та були доступні всім користувачам спільноти. Загалом це шість тисяч осіб.

У чому звинуватили жінку

Як наслідок, жінку обвинуватили у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Обвинувачена повністю визнала свою винуватість. Їй призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волів.

Втім, зважаючи на "щире каяття" і те, що жінка вперше притягується до кримінальної відповідальності, одружена і має на утриманні малолітнього сина, а також активно сприяла у розкритті злочину, суд звільнив її від відбування покарання. Натомість порушниці встановили іспитовий термін тривалістю два роки.

Окрім того, телефон жінки (Samsung Galaxy A32) конфіскували у дохід держави як речовий доказ.