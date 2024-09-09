В Черновицкой области мужчина обратился в суд после отказа ТЦК предоставить отсрочку

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

В Черновицкой области территориальный центр комплектования не предоставлял отсрочку мужчине, у которого был отец с инвалидностью второй группы. Военнообязанный обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В решении Черновицкого окружного административного суда говорится, что мужчина обратился в суд после отказа ТЦК предоставить ему отсрочку. Там заявили об отсутствии доказательств, что нет других трудоспособных лиц, которые могли бы содержать его отца.

Военнообязанный предоставил суду все необходимые документы, включая справку МСЭК и пенсионное удостоверение отца.

Что решил суд

Судья пришел к выводу, что мужчина имеет право на отсрочку. Он признал отказ ТЦК неправомерным.

Суд обязал военкомат выдать мужчине документ об отсрочке от призыва, а также постановил взыскать 2 000 грн в пользу истца для покрытия расходов на правовую помощь.