Имеет ли право ТЦК требовать личного присутствия при рассмотрении отсрочки

Судебное заседание. Фото иллюстративное: Вечерний Киев

В Черновцах мужчина судился против ТЦК. Он считает, что там от него незаконно потребовали личного присутствия при рассмотрении заявления о предоставлении отсрочки.

Об этом стало известно из материалов судебного дела, обнародованного на ЕРДР.

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В судебном реестре говорится, что в августе 2024 в суд обратился военнообязанный мужчина из Черновицкой области. Он хотел получить отсрочку от призыва во время мобилизации, потому что ухаживает за женой. Для этого он в мае 2024 года направил ТЦК перечень документов, но его заявление не рассмотрели, ссылаясь на требование, чтобы мужчина прибыл лично в военкомат.

Мужчина обратился в суд с требованием признать действия ТЦК противоправными и вынудить их рассмотреть заявление. Представитель военкомата не воспользовался правом предоставить отзыв на исковое заявление. В ходе суда установили, что комиссия при ТЦК должна рассмотреть все заявления о предоставлении отсрочки, которые поступают на рассмотрение при принятии решения о предоставлении отсрочки или отказа.

Судья решил, что истец соблюдал все требования при подаче документов в ТЦК для получения отсрочки, а вот комиссия военкомата в свою очередь не приняла ни одного решения после рассмотрения заявления. Таким образом, в суде признали правоту мужчины и удовлетворили его иск.

Бездействие ТЦК признали противоправным из-за непринятия решения после получения заявления на отсрочку, так что по решению суда руководство военкомата обязали повторно рассмотреть заявление истца. Решение подлежит обжалованию.