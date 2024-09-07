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Буковинець судився з ТЦК, бо там не хотіли розглянути заяву про відстрочку без нього

7 вересня 2024 09:56
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Чи має право ТЦК вимагати особистої присутності при розгляді відстрочки
Судове засідання. Фото ілюстративне: Вечірній Київ
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

У Чернівцях чоловік судився проти ТЦК. Він вважає, що там від нього незаконно вимагали особистої присутності при розгляді заяви про надання відстрочки.

Про це стало відомо з матеріалів судової справи, оприлюдненої на ЄРДР.

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У судовому реєстрі йдеться, що у серпні 2024 року до суду звернувся військовозобов'язаний чоловік з Чернівецької області. Він хотів отримати відстрочку від призову під час мобілізації, бо доглядає за дружиною. Для цього він у травні 2024 року надіслав ТЦК перелік документів, але його заяву не розглянули, посилаючись на вимогу, щоб чоловік прибув особисто до військкомату.

Чоловік звернувся до суду з вимогою визнати дії ТЦК протиправними та змусити їх розглянути заяву. Представник військкомату не скористався правом надати відкликання на позовну заяву.  Під час суду встановили, що комісія при ТЦК має розглянути усі заяви про надання відстрочки, які надходять на розгляд під час ухвалення рішення про надання відстрочки чи відмови.  

Суддя вирішив, що позивач дотримався всіх вимог при подачі документів до ТЦК для отримання відстрочки, а от комісія військкомату своєю чергою не прийняла жодного рішення після розгляду заяви. Таким чином, у суді визнали правоту чоловіка та задовольнили його позов. 

Бездіяльність ТЦК визнали протиправною через неприйняття рішення після отримання заяви на відстрочку, тож за рішенням суду керівництво військкомату зобов’язали повторно розглянути заяву позивача. Рішення підлягає оскарженню.

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суд Чернівецька область мобілізація відстрочка ТЦК та СП

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