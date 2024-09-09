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На Буковині ТЦК відмовлявся надати відстрочку чоловіку — що вирішив суд

9 вересня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Чернівецькій області чоловік звернувся до суду після відмови ТЦК надати відстрочку
Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Чернівецькій області територіальний центр комплектування не надавав відстрочку чоловіку, який мав батька з інвалідністю другої групи. Військовозобов'язаний звернувся до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У рішенні Чернівецького окружного адміністративного суду йдеться, що чоловік звернувся до суду після відмови ТЦК надати йому відстрочку. Там заявили про відсутність доказів про те, що немає інших працездатних осіб, які могли б утримувати його батька.

Військовозобов'язаний надав суду всі необхідні документи, включаючи довідку МСЕК та пенсійне посвідчення батька.

Що вирішив суд

Суддя дійшов висновку, що чоловік має право на відстрочку. Він визнав відмову ТЦК неправомірною.

Суд зобов'язав військкомат видати чоловіку документ про відстрочку від призову, а також постановив стягнути 2 000 грн на користь позивача для покриття витрат на правову допомогу.

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суд правосуддя Чернівецька область інвалідність мобілізація відстрочка ТЦК та СП судові рішення

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