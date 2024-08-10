Без уважения и по-хамски: довольны ли во Львове работой работников ТЦК и СП — опрос

Представители ТЦК сегодня. Фото: facebook Львовский областной ТЦК и СП

Вчера, 7 августа, президент Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине. Они будут действовать до ноября. В этот период представители ТЦК и СП могут останавливать военнообязанных мужчин на улице и выписывать им повестки для уточнения данных или проверять военно-учетные документы. Но не все действия работников ТЦК украинцы называют правильными.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, довольны ли они работой работников ТЦК и СП и что изменили бы в их поведении.

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Работники ТЦК и их действия

Часть опрошенных ответила, что нет и объяснила, как следует изменить систему работы ТЦК и не нарушать права людей жесткими допросами. Также отмечалось, что люди должны уважать ТЦК, ведь они делают свою работу.

"Неудовлетворена, конечно. Потому что они все делают внезапно, наскоком. В их работе должен быть порядок, определенный план действий, и они не должны нарушать права человека", — говорит девушка.

"Нет, потому что к людям относятся по-хамски. Заталкивают людей в машины, не дают права голоса, забирают в отделения ТЦК и проводят там жесткие допросы. Такие действия представителей ТЦК неоднократно фиксировали. По-моему, всю систему ТЦК надо менять, чтобы люди могли им доверять", — отмечает парень.

"Бывали случаи в их работе, которые нельзя оценить хорошо. Но мы не можем полностью оценить их систему работы. Им нужно более гуманно относиться к людям", — добавляет женщина.

"Я думаю у ТЦК есть своя работа, то пусть бы выполняли ее немного человечнее, должно быть взаимоуважение. Но и у людей должно быть уважение к ним", — делится мнением мужчина.

"Я скажу одно — ребята воюют, и они ждут ротацию, вот так вот", — отмечает женщина.

Напомним, мы ранее писали, что должны знать украинцы, чтобы защитить свои права.

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