Нардеп Федір Веніславський пояснив, як діяти, якщо ТЦК примусово садить в автобус

ТЦК садять чоловіка в бус. Фото ілюстративне: ukrinform.ua

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку про необхідність з'явитися до ТЦК та СП, але проігнорував її, представники Національної поліції мають право оголосити його в розшук, доставити до ТЦК та СП і відправити у відповідний тренінговий центр. Щоправда, випадки, коли представники ТЦК порушують норми чинного законодавства також трапляються. Оскаржувати протиправні дії представників військкомату можна в суді або шляхом звернення до вищого керівництва.

Про це у вівторок, 6 серпня, на брифінгу в Ukraine Media Center розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Читайте також:

Що робити, якщо працівники військкомату насильно садять в автобус

За словами Веніславського, у представників ТЦК іноді не витримують нерви. На порушення законодавства такими військовослужбовцями реагує і комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, і відповідне керівництво ТЦК та СП, і Міністерство оборони, і Генштаб.

"Усі випадки неправомірних дій перебувають на контролі. Проводяться відповідні службові розслідування. Якщо є підстави для реєстрації кримінальних проваджень, вони реєструються", — зазначив нардеп.

Кожна ситуація неправомірних дій із боку працівників ТЦК отримує належну оцінку.

"Якщо людина потрапила у ситуацію, яка, на її думку, пов'язана з неправомірними діями або з перевищенням посадових обов'язків посадовою особою ТЦК і СП або Національною поліцією, вона має право, як будь-який громадянин, оскаржити ці дії, звернувшись до суду або до вищого керівництва. Можна написати нам на офіційну адресу комітету, офіційну адресу народних депутатів. Ми усі такі питання, коли отримуємо сигнали, порушуємо на рівні керівництва, проводяться службові розслідування, і вони отримують належне реагування", — підсумував представник Верховної Ради.