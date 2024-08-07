Нардеп Федор Вениславский объяснил, как поступить, если ТЦК принудительно сажает в автобус

В Верховной Раде объяснили, как поступать, если ТЦК принудительно сажают в автобус
Если военнообязанный получил повестку о необходимости явиться в ТЦК и СП , но проигнорировал ее, представители Национальной полиции имеют право объявить его в розыск, доставить в ТЦК и СП и отправить в тренинговый центр. Правда, случаи, когда представители ТЦК нарушают нормы действующего законодательства, также случаются. Обжаловать противоправные действия представителей военкомата можно в суде или путем обращения к высшему руководству.
Об этом во вторник, 6 августа, на брифинге в Ukraine Media Center рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Что делать, если работники военкомата насильно сажают в автобус
По словам Вениславского, у представителей ТЦК иногда не выдерживают нервы. На нарушения законодательства такими военнослужащими реагируют и комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, и соответствующее руководство ТЦК и СП, и Министерство обороны, и Генштаб.
"Все случаи неправомерных действий находятся на контроле. Проводятся соответствующие служебные расследования. Если есть основания для регистрации уголовных производств, они регистрируются", — отметил нардеп.
Каждая ситуация неправомерных действий со стороны работников ТЦК получает должную оценку.
"Если человек попал в ситуацию, которая, по его мнению, связана с неправомерными действиями или с превышением должностных обязанностей должностным лицом ТЦК и СП или Национальной полицией, он имеет право, как любой гражданин, обжаловать эти действия, обратившись в суд или к высшему руководству. Можно написать нам на официальный адрес комитета, официальный адрес народных депутатов. Мы все такие вопросы, когда получаем сигналы, поднимаем на уровне руководства, проводятся служебные расследования, и они получают должное реагирование", — подытожил представитель Верховной Рады.
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