Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Хамство та порушення прав — що думають у Львові про роботу ТЦК arrow

Хамство та порушення прав — що думають у Львові про роботу ТЦК

10 серпня 2024 06:42
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Без поваги та по хамськи: чи задоволені у Львові роботою працівників ТЦК та СП — опитування
Представники ТЦК на вулиці сьогодні. Фото: facebook Львівський обласний ТЦК та СП
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Вчора, 7 серпня, президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні. Вони діятимуть до листопада. У цей період представники ТЦК та СП можуть зупиняти військовозобов'язаних чоловіків на вулиці й виписувати їм повістки для уточнення даних або перевіряти військово-облікові документи. Але не всі дії працівників ТЦК українці називають правильними.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи задоволені вони роботою працівників ТЦК та СП та що б змінили у їхній поведінці.

Читайте також:

Працівники ТЦК та їхні дії 

Частина опитаних відповіла, що ні, та пояснила, як потрібно змінити систему роботи ТЦК та не порушувати права людей жорсткими допитами. Також зазначали, що люди мають поважати ТЦК, адже вони роблять свою роботу.

"Не задоволена, звісно. Тому що вони все роблять раптово, навалом. В їхній роботі має бути порядок, певний план дій, і вони не мають порушувати права людини", — каже дівчина.

"Ні, тому що до людей ставляться по-хамськи. Запихають людей в машини,  не дають права голосу, забирають у відділки ТЦК та проводять там жорсткі допити. Такі дії представників ТЦК неодноразово фіксували. Як на мене, всю систему ТЦК треба міняти, щоб люди могли їм довіряти", — наголошує хлопець.

"Бували випадки в їхній роботі, які не можна оцінити добре. Але ми не можемо повністю оцінити їхню систему роботи. Їм потрібно більш гуманно ставитись до людей", — додає жінка.

"Я думаю, в ТЦК є своя робота, то хай би виконували її трішки людяніше, має бути взаємоповага. Але і в людей має бути повага до них", — ділиться думками чоловік.

"Я скажу одне — хлопці воюють, і вони чекають ротацію, тому так", — зазначає жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що мають знати українці, щоб захистити свої права.

Ми також писали, що у Верховній Раді пояснили, як діяти, якщо ТЦК примусово саджають в автобус.

війна закон українці Львів жінки опитування вулиці воєнний стан мобілізація автобуси люди війна в Україні ТЦК та СП чоловіки права страх

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:32 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску водіям доведеться затриматися

07:21 На Волині вчителька організувала фіктивний шлюб ухилянту — що вирішив суд

07:01 ПриватБанк без пояснень розриває співпрацю з клієнтами — що порушили

06:56 Люди масово кинуть курити — ціни на стіки для айкоса вражають

06:55 Війська США в Сирії атакував безпілотник

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:42 Хамство та порушення прав — що думають у Львові про роботу ТЦК

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

Новина з фото

06:30 В Україні стрімко зростають ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

06:30 Крайній термін оформлення відстрочки — коли це реально зробити

07:32 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску водіям доведеться затриматися

07:21 На Волині вчителька організувала фіктивний шлюб ухилянту — що вирішив суд

07:01 ПриватБанк без пояснень розриває співпрацю з клієнтами — що порушили

06:56 Люди масово кинуть курити — ціни на стіки для айкоса вражають

06:55 Війська США в Сирії атакував безпілотник

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:42 Хамство та порушення прав — що думають у Львові про роботу ТЦК

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

Новина з фото

06:30 В Україні стрімко зростають ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

06:30 Крайній термін оформлення відстрочки — коли це реально зробити

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин