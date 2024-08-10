Без поваги та по хамськи: чи задоволені у Львові роботою працівників ТЦК та СП — опитування

Представники ТЦК на вулиці сьогодні. Фото: facebook Львівський обласний ТЦК та СП

Вчора, 7 серпня, президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні. Вони діятимуть до листопада. У цей період представники ТЦК та СП можуть зупиняти військовозобов'язаних чоловіків на вулиці й виписувати їм повістки для уточнення даних або перевіряти військово-облікові документи. Але не всі дії працівників ТЦК українці називають правильними.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи задоволені вони роботою працівників ТЦК та СП та що б змінили у їхній поведінці.

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Працівники ТЦК та їхні дії

Частина опитаних відповіла, що ні, та пояснила, як потрібно змінити систему роботи ТЦК та не порушувати права людей жорсткими допитами. Також зазначали, що люди мають поважати ТЦК, адже вони роблять свою роботу.

"Не задоволена, звісно. Тому що вони все роблять раптово, навалом. В їхній роботі має бути порядок, певний план дій, і вони не мають порушувати права людини", — каже дівчина.

"Ні, тому що до людей ставляться по-хамськи. Запихають людей в машини, не дають права голосу, забирають у відділки ТЦК та проводять там жорсткі допити. Такі дії представників ТЦК неодноразово фіксували. Як на мене, всю систему ТЦК треба міняти, щоб люди могли їм довіряти", — наголошує хлопець.

"Бували випадки в їхній роботі, які не можна оцінити добре. Але ми не можемо повністю оцінити їхню систему роботи. Їм потрібно більш гуманно ставитись до людей", — додає жінка.

"Я думаю, в ТЦК є своя робота, то хай би виконували її трішки людяніше, має бути взаємоповага. Але і в людей має бути повага до них", — ділиться думками чоловік.

"Я скажу одне — хлопці воюють, і вони чекають ротацію, тому так", — зазначає жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що мають знати українці, щоб захистити свої права.

Ми також писали, що у Верховній Раді пояснили, як діяти, якщо ТЦК примусово саджають в автобус.