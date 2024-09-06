Повестки в Украине — кто может отправлять помимо ТЦК

Представители ТЦК выписывают повестку: Фото: Суспільне

В настоящее время военнообязанные граждане, которые обновили свои военно-учетные данные, могут получить повестку на прохождение ВЛК. Однако украинцы задаются вопросом, что делать в случае, когда повестка пришла через Укрпочту, а отправителем не является территориальный центр комплектования.

Ответ на это дал юрист Олег Чутчев на портале "Юристы.ua".

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Он отметил, что повестка может быть создана с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или оформляться на бланке, заполняемом представителем ТЦК и СП.

По словам юриста, повестки вправе вручать представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, а также районных в городах советов (в случае их образования) в пределах административных границ населенных пунктов и территорий, на которые распространяются полномочия соответствующих советов.

Также он добавил, что ТЦК и СП может отправить повестку в сельской, городской или районный совет, который затем передает ее военнообязанному лицу. При этом необязательно указывается, что отправителем является именно сельской, городской или другой совет.

"Но выписывать повестку может исключительно ТЦК и СП", — резюмировал юрист.