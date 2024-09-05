Отсрочка от мобилизации — каков максимальный срок

Каков максимальный срок отсрочки от мобилизации и кому он доступен — перечень
5 сентября 2024 18:54
Мужчина оформляет отсрочку от призыва. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК и СП
Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным в зависимости от множества обстоятельств, а ее продолжительность установлена новыми правилами. Превышать сроки запрещено.
Об этом пишут Новости.PRO.
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Каков максимальный срок отсрочки
Сроки отсрочки регулируются статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Продолжительность отсрочки установлена новыми правилами:
- 12 месяцев — для работников критически важных предприятий;
- срок контракта для поставщиков товаров и услуг для Сил обороны;
- срок контракта для работников международных организаций;
- весь период мобилизации для представителей органов власти.
Если срок действия отсрочки истек, военнообязанный должен подать новое заявление в Территориальный центр комплектования (ТЦК), что можно сделать как в бумажной, так и в электронной форме через кабинет призывника.
Также в законе прописано, что превышать сроки отсрочки запрещено.
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