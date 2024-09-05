Отсрочка от мобилизации — каков максимальный срок

Мужчина оформляет отсрочку от призыва. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК и СП

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным в зависимости от множества обстоятельств, а ее продолжительность установлена новыми правилами. Превышать сроки запрещено.

Об этом пишут Новости.PRO.

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Сроки отсрочки регулируются статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Продолжительность отсрочки установлена новыми правилами:

12 месяцев — для работников критически важных предприятий;

срок контракта для поставщиков товаров и услуг для Сил обороны;

срок контракта для работников международных организаций;

весь период мобилизации для представителей органов власти.

Если срок действия отсрочки истек, военнообязанный должен подать новое заявление в Территориальный центр комплектования (ТЦК), что можно сделать как в бумажной, так и в электронной форме через кабинет призывника.

Также в законе прописано, что превышать сроки отсрочки запрещено.