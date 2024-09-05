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Яким є максимальний термін відстрочки від мобілізації і кому він доступний — перелік

5 вересня 2024 18:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації — яким є максимальний термін
Чоловік оформлює відстрочку від призову. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов'язаним залежно від багатьох обставин, а її тривалість встановлено новими правилами. Перевищувати терміни заборонено.

Про це пишуть Новини.PRO.

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Яким є максимальний термін відстрочки

Терміни відстрочки регулюються статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Тривалість відстрочки встановлено новими правилами:

  • 12 місяців — для працівників критично важливих підприємств;
  • на строк контракту для постачальників товарів і послуг для Сил оборони;
  • на строк контракту для працівників міжнародних організацій;
  • увесь період мобілізації для представників органів влади.

Якщо термін дії відстрочки закінчився, військовозобов'язаний має подати нову заяву до Територіального центру комплектування (ТЦК), що можна зробити як в паперовій, так і в електронній формі через кабінет призовника.

Також у законі прописано, що перевищувати терміни відстрочки заборонено.

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