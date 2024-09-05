Відстрочка від мобілізації — яким є максимальний термін

Чоловік оформлює відстрочку від призову. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК та СП

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов'язаним залежно від багатьох обставин, а її тривалість встановлено новими правилами. Перевищувати терміни заборонено.

Про це пишуть Новини.PRO.

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Терміни відстрочки регулюються статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Тривалість відстрочки встановлено новими правилами:

12 місяців — для працівників критично важливих підприємств;

на строк контракту для постачальників товарів і послуг для Сил оборони;

на строк контракту для працівників міжнародних організацій;

увесь період мобілізації для представників органів влади.

Якщо термін дії відстрочки закінчився, військовозобов'язаний має подати нову заяву до Територіального центру комплектування (ТЦК), що можна зробити як в паперовій, так і в електронній формі через кабінет призовника.

Також у законі прописано, що перевищувати терміни відстрочки заборонено.