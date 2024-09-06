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Юрист розповів, хто має право надсилати повістки в Україні, крім ТЦК

6 вересня 2024 04:30
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Повістки в Україні — хто може надсилати крім ТЦК
Представники ТЦК виписують повістку: Фото: Суспільне
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Станом на зараз військовозобов'язані громадяни, які оновили свої військово-облікові дані, можуть отримати повістку на проходження ВЛК. Проте українці задаються питанням, що робити у випадку, коли повістка пришла через Укрпошту, а відправником є не територіальний центр комплектування.

Відповідь на це дав юрист Олег Чутчев на порталі "Юристи.ua".

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Він зазначив, що повістка може бути створена за допомогою Єдиного державного реєстра призовників, військовозоб'язаних і резервістів або оформлюватися на бланку, який заповнюється представником ТЦК та СП.

За словами юриста, повістки мають право вручати представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, а також районних у містах рад (у разі їх утворення) в межах адміністративних кордонів населених пунктів і територій, на які поширюються повноваження відповідних рад.

Також він додав, що ТЦК та СП може надіслати повістку до сільської, міської або районної ради, яка потім передає її військовозобов'язаній особі. При цьому необов'язково зазначається, що відправником є саме сільська, міська чи інша рада.

"Проте виписувати повістку може виключно ТЦК та СП", — резюмував юрист.

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