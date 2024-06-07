Какие изменения нужны в ТЦК, проблемы с кадрами

Сотрудники ТЦК. Фото: Полтавский обласной ТЦК

Кадровые изменения в территориальных центрах комплектования необходимы, но они должны быть обоснованы. И если с низовым звеном ситуация проще, там легче научить людей, то проблемы с руководством ТЦК.

Об этом в эфире КИЇВ24 рассказала военнослужащая, основательница благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова.

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Изменения в ТЦК должны быть обоснованы

По словам Леси Литвиновой, возможные кадровые изменения в ТЦК должны быть обоснованы, чтобы они приносили пользу процессу мобилизации.

"Для того чтобы человек мог управлять ТЦК, он должен уметь руководить коллективом, специфическим коллективом, понимать специфику этой службы", — подчеркнула военнослужащая.

Проблемы из руководством ТЦК

Она добавила, что с низовым звеном в территориальных центрах комплектования проще, этих работников можно быстрее и легче научить — а вот с руководящим составом ТЦК ситуация сложнее.

"Иногда бывает лучше оставить человека умеющего и понимающего, приставить к нему 2-3 заместителей, которые будут этого человека сдерживать в коррупционном плане и заменить постепенно, но это какая-то идеальная история. Я не верю в то, что у нас такое будет", — подчеркнула основательница благотворительного фонда "Свои".

Напомним, что начальника одного из отделов Звягельского РТЦК и СП, что в городе Барановка Житомирской области, отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования обстоятельств смерти военнообязанного.

Добавим, что 7 мая в Днепропетровском областном ТЦК и СП сообщили, что на территории военкомата умер военнообязанный Артем Зайцев. По данным ТЦК, смерть вызвал эпилептический приступ.

Также недавно в Хмельницком скончался 41-летний мужчина после посещения ТЦК. Врачи сделали ему операцию и двое суток боролись за жизнь мужчины, родные погибшего обвинили во всем ТЦК.