Які зміни потрібні в ТЦК, проблеми з кадрами

Співробітники ТЦК. Фото: "Волинські новини"

Кадрові зміни в територіальних центрах комплектування потрібні, але вони мають бути обґрунтовані. І якщо з низовою ланкою ситуація простіша, там легше навчити людей, то проблеми є із керівництвом ТЦК.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповіла військовослужбовиця, засновниця благодійного фонду "Свої" Леся Литвинова.

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Зміни в ТЦК мають бути обґрунтовані

За словами Лесі Литвинової, можливі кадрові зміни в ТЦК мають бути обґрунтовані, аби вони приносили користь процесу мобілізації.

"Для того, аби людина могла керувати ТЦК, вона має вміти керувати колективом, специфічним колективом, розуміти специфіку цієї служби", — наголосила військовослужбовиця.

Проблеми із керівництвом ТЦК

Вона додала, що з низовою ланкою в територіальних центрах комплектування простіше, цих працівників можна швидше і легше навчити — а от з керівним складом ТЦК ситуація є складнішою.

"Інколи буває краще залишити людину яка вміє та розуміє, приставити до неї 2-3 заступників, які будуть цю людину стримувати у корупційному плані та замінити поступово, але це якась ідеальна історія. Я не вірю в те, що в нас таке буде", — підкреслила засновниця благодійного фонду "Свої".

Нагадаємо, що начальника одного з відділів Звягельського РТЦК та СП, що в місті Баранівка на Житомирщині, відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті військовозобов'язаного.

Додамо, що 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що на території військкомату помер військовозобов'язаний Артем Зайцев. За даними ТЦК, смерть спричинив епілептичний напад.

Також нещодавно у Хмельницькому помер 41-річний чоловік після відвідування ТЦК. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, рідні загиблого звинуватили у всьому ТЦК.