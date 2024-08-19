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Как проходит военный учет абитуриентов — в ТЦК объяснили нюанс

19 августа 2024 14:47
Василий Горенко - Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — когда ТЦК СП может мобилизовать абитуриентов
Абитуриенты в приемной комиссии. Иллюстративное фото: НУБИП
Василий Горенко - Редактор

Абитуриентов призывного возраста не будут относить к высшим учебным заведениям без предоставления военно-учетного документа. Однако военнообязанные женщины имеют по военному учету определенные нюансы.

Об этом рассказал начальник отдела военного учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно оборонной работы Харьковского ОТЦК СП Любомир Хомицкий в комментарии "Суспільному мовленню".

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По его словам, военнообязанные абитуриенты должны понимать, что один из пунктов для зачисления в ВУЗы мужчин 18-60 лет — предоставление военно-учетного документа.

"Без него человека могут не засчитать. Поэтому, в первую очередь, нужно посмотреть, что там с военно-учетными документами, где они, действительны ли, есть ли соответствующие отметки, соответствуют ли они нынешним условиям и тому подобное", — сказал специалист.

В то же время, как добавил Хомицкий, если абитуриент переезжает в другой город, обращаться в РТЦК не надо.

"Есть правила военного учета, которые требуют состоять на военном учете там, где зарегистрировано, задекларировано местожительство в территориальных центрах. То есть если человек будет декларировать свое местонахождение, например, как внутренне перемещенное лицо на другой территории, то тогда да, обязательно нужно обратиться в районный ТЦК по месту регистрации и стать на военный учет", — говорит сотрудник ТЦК.

Он акцентирует, что другие вопросы, связанные с устройством на работу, обучением, предполагают исключительно ведение военного учета непосредственно руководителями соответствующих учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций.

Так, например, военнообязанные студентки должны становиться на военный учет только когда заканчивают учебные заведения и получают медицинское или фармацевтическое образование. Такие женщины после получения дипломов обязаны стать на военный учет, но не абитуриенты.

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