Мобилизация в Украине — нужно ли сообщать в ТЦК о браке и рождении детей

Военный с ребенком. Иллюстративное фото: freepik.com

В Украине военнообязанные должны лично сообщать ТЦК СП о женитьбе или рождении детей в течение семи дней. Несмотря на то, что реестр военнообязанных получает данные из других центральных органов исполнительной власти, но поскольку информация неполная, соответствующие документы следует подать в течение семи дней.

Об этом заявила офицер сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК СП Лариса Козак в интервью "Главреду".

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По ее словам, каждое уведомление об изменении данных можно рассматривать как отдельное нарушение. Однако есть законодательный нюанс.

"Если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно сделать вывод об изменении этих данных, то такое лицо не подлежит административному взысканию", — пояснила Козак.

Она также отметила, что сейчас нельзя дистанционно обновить данные через электронный кабинет военнообязанного. Однако это может быть сделано онлайн, чтобы меньше посещать военкоматы.

Козак отметила, что ТЦК уже получают данные из других центральных органов исполнительной власти, хоть и неполную. К тому же, все эти правила не касаются данных из "Резерв+", поскольку имеют отдельные нормы.

"Если мы говорим о человеке, который поженился, но вовремя об этом не сообщил, получил ли образование, то при определении наложения санкций ТЦК обязан проверить, можно ли получить информацию без личного сообщения личности", — подчеркнула она.