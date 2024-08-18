Мобілізація в Україні — чи потрібно повідомляти у ТЦК про одруження та народження дітей

Військовий з дитиною. Ілюстративне фото: freepik.com

В Україні військовозобов'язані повинні особисто повідомляти ТЦК СП про одруження або народження дітей протягом семи днів. Попри те, що реєстр військовозобов'язаних отримує дані з інших центральних органів виконавчої влади, але оскільки інформація неповна, відповідні документи треба подати протягом семи днів.

Про це заявила офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК СП Лариса Козак в інтервʼю "Главреду".

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За її словами, кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення. Проте є законодавчий нюанс.

"Якщо Єдиний реєстр військовозобовʼязаних підтягує інформацію з інших реєстрів, згідно з якими можна зробити висновок про зміну цих даних, то така особа не підлягає адміністративному стягненню", — пояснила Козак.

Вона також зауважила, що зараз не можна дистанційно оновити дані через електронний кабінет військовозобов'язаного. Однак це може бути зроблено онлайн, аби менше відвідувати військкомати.

Козак зауважила, що ТЦК вже отримують дані з інших центральних органів виконавчої влади, хоч і неповну. До того ж усі ці правила не стосуються даних з "Резерв+", бо мають окремі норми.

"Якщо ми говоримо про людину, яка одружилась, але вчасно про це не повідомила, чи отримала освіту, то під час визначення накладення санкцій ТЦК має обов'язок перевірити, чи можна отримати інформацію без особистого повідомлення особи", — наголосила вона.