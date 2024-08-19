Мобілізація в Україні 2024 — коли ТЦК СП може мобілізувати абітурієнтів

Абітурієнти у приймальній комісії. Ілюстративне фото: НУБІП

Абітурієнтів призовного віку не будуть зараховувати до вищих навчальних закладів без надання військово-облікового документа. Проте військовозобов'язані жінки мають щодо військового обліку певні нюанси.

Про це розповів начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов'язаних сектору мобілізаційно оборонної роботи Харківського ОТЦК СП Любомир Хомицький в коментарі "Суспільному мовленню".

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За його словами, військовозобов'язані абітурієнти мають розуміти, що один із пунктів для зарахування до ВНЗ чоловіків 18-60 років — надання військово-облікового документа.

"Без нього людину можуть не зарахувати. Тому в першу чергу треба подивитись, що там з військово-обліковими документами, де вони, чи дійсні, чи є відповідні відмітки, чи вони відповідають теперішнім умовам тощо", — сказав фахівець.

Водночас, як додав Хомицький, якщо абітурієнт переїздить до іншого міста, звертатися до РТЦК не треба.

"Є правила військового обліку, які вимагають перебувати на військовому обліку там, де зареєстровано, задекларовано місце проживання в територіальних центрах. Тобто якщо людина буде декларувати своє місце перебування, наприклад, як внутрішньо переміщення особа на іншій території, то тоді так, виникає обов'язок звернутись до районного ТЦК за місцем реєстрації й стати на військовий облік", — каже співробітник ТЦК.

Він акцентує, що інші питання пов'язані з влаштуванням на роботу, навчанням, передбачають виключно ведення військового обліку безпосередньо керівниками відповідних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій.

Так, наприклад, військовозобов'язані студентки мають ставати на військовий облік тільки, коли закінчують навчальні заклади та отримують медичну або фармацевтичну освіту. Такі жінки після отримання дипломів, зобов'язані стати на військовий облік, проте не абітурієнти.