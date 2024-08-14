Экс-командир Азова назвал причину, почему уменьшилось количество скандалов с ТЦК

Экс-командир Азова. Фото: vsn

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин отметил, что в последнее время значительно снизились случаи скандалов с ТЦК. По его словам, это происходит из-за событий в Курской области и переориентации усилий российской информационной машины.

Об этом он написал в Telegram в среду, 14 августа.

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"На фоне событий в курской области и перенаправлении основных усилий российской информационной машины, что-то притихла тема притеснений уклонистов и зверств ТЦК. В разы уменьшилось количество разогнанных в сети скандалов и даже комментариев под постами", — говорится в сообщении.

По его словам, этот оползень в фокусе демонстрирует, что многие из так называемых "конфликтных вопросов" украинского общества являются результатом тщательно спланированных информационных кампаний со стороны России.