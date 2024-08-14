Екскомандир Азову назвав причину, чому зменшилася кількість скандалів з ТЦК

Екскомандир Азову. Фото: vsn

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін зазначив, що останнім часом значно зменшилися випадки скандалів з ТЦК. За його словами, це відбувається через фоні подій у Курській області та переорієнтації зусиль російської інформаційної машини.

Про це він написав у Telegram у середу, 14 серпня.

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Жорін про зменшення скандалів з ТЦК

"На фоні подій в курській області та перенаправленням основних зусиль російської інформаційної машини, щось притихла тема утисків ухилянтів та звірств ТЦК. В рази зменшилась кількість розігнаних в мережі скандалів й навіть коментарів під постами", — йдеться в повідомленні.

За його словами, цей зсув у фокусі демонструє, що багато з так званих "конфліктних питань" українського суспільства є результатом ретельно спланованих інформаційних кампаній з боку Росії.