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Помогал уклонистам за деньги — на Буковине задержали экс-чиновника ТЦК

11 июня 2024 17:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Буковине на помощь уклончанам задержали экс-чиновника ТЦК
Задержание организатора. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Черновицкой области правоохранители задержали бывшего чиновника районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он проводил мужчин призывного возраста через границу в Румынию за 5 000 долларов.

Об этом сообщают Новини поліції Буковини в Telegram во вторник, 11 июня.

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Правоохранители Черновицкой области задержали одного из участников схемы организации выезда за границу мужчин призывного возраста. Сначала они подыскивали желающих, а затем обсуждали подробности относительно даты, времени и места пересечения.

После этого мужчинам посылали координаты и соответствующую информацию, а за услуги по незаконному пересечению границы брали по 5 000 долларов с человека. После встречи "клиентов" лесополосами вне официальных пунктов пропуска переводили через государственную границу в Румынию.

"35-летнего жителя Черновицкого района правоохранители задержали во время получения средств за "услугу проводника", — говорится в сообщении.

Ему уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 242 тыс. гривен.

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Скриншот поста полиции

Напомним, украинские пограничники обнаружили тело человека без признаков жизни вблизи границы. Это произошло на одном из склонов горы Поп Иван Мармаросский.

Также мы писали, что 30 мая на берег реки Тиса вынесло тело утопленника. Это был десятый подобный случай с начала мая.

Кроме того, военнообязанные украинцы выбрали другой маршрут для бегства из страны вместо Тисы на фоне повышенной смертности в течении реки. Они стали бежать из-за карпатского перевала на границе с Румынией.

ТЦК и СП
Черновицкая область
полиция
уклонисты
война в Украине
граница

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