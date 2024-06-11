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Допомагав ухилянтам за гроші — на Буковині затримали експосадовця ТЦК

11 червня 2024 17:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Буковині на допомозі ухилянтам затримали експосадовця ТЦК
Затримання організатора. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Чернівецькій області правоохоронці затримали колишнього посадовця районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він проводив чоловіків призовного віку через кордон до Румунії за 5 000 доларів.

Про це повідомляють Новини поліції Буковини у Telegram у вівторок, 11 червня.

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Правоохоронці Чернівецької області затримали одного з учасників схеми організації виїзду за кордон чоловіків призовного віку.  Спочатку вони підшукували охочих, а потім обговорювали приватно подробиці щодо дати, часу та місця перетину. 

Після цього чоловікам надсилали координати та відповідну інформацію, а за послуги з незаконного перетину кордону брали по 5 000 доларів з людини. Після зустрічі "клієнтів" лісосмугами поза офіційними пунктами пропуску переводили через державний кордон до Румунії.

"35-річного мешканця Чернівецького району правоохоронці затримали під час отримання коштів за "послугу провідника", — йдеться у повідомленні.

Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 242 тис. гривень.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, українські прикордонники знайшли тіло людини без ознак життя поблизу кордону. Це сталося на одному зі схилів гори Піп Іван Мармароський.

Також ми писали, що 30 травня на берег річки Тиса винесло тіло потопельника. Це був десятий такий випадок від початку травня.

Крім того,  військовозобов'язані українці обрали інший маршрут для втечі з країни замість Тиси на тлі підвищеної смертності у течії річки. Вони стали тікати через карпатський перевал на кордоні з Румунією.

ТЦК та СП
Чернівецька область
поліція
ухилянти
війна в Україні
кордон

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