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Добровольная явка в ТЦК — какие бонусы приготовило государство

27 июня 2024 13:17
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Можно ли получить бонусы за добровольную явку в ТЦК — ответ юриста
Комиссия при территориальном центре комплектования. Фото: Facebook Одесского ТЦК и СП
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Не только наказания для уклонистов, но и бонусы для добросовестных военнообязанных граждан предусмотрены законодательством. Так, согласно закону, все мужчины от 18 до 60 лет и женщины-медики должны обновить военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. От того, явятся ли военнообязанные самостоятельно, будет зависеть результат — поощрение или наказание.

О бонусах для ответственных граждан рассказал юрист Ярослав Жукровский в эфире Украинского радио Львов в четверг, 27 июня.

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Бонусы для военнообязанных

"По закону, люди, которые самостоятельно приходят в ТЦК, имеют возможность получить мобилизационное распоряжение через полтора месяца. Это бонус от государства, человек за этот период может завершить все дела в гражданской жизни, а затем присоединиться к Вооруженным силам Украины", — пояснил адвокат.

Также при заключении первого контракта с Вооруженными силами Украины военнообязанному дают возможность получить 150 тыс. гривен, которые можно потратить на:

  • приобретение автомобиля;
  • погашение первого взноса ипотечного кредита.

Бонусы для военнослужащих

Есть в новом законе о мобилизации и некоторые бонусы для военнослужащих, имеющих инвалидность. Они могут уволиться с военной службы, даже если на ВВК их признали годными.

По словам адвоката, для этого нужно подать рапорт и документы командиру, после чего военнослужащего обязаны уволить.

Напомним, штраф за не обновленные военно-учетные данные налагается на гражданина только один раз — в отличие от штрафов за игнорирование повесток и неприбытие в ТЦК.

Ранее адвокат прокомментировала, что в случае получения протокола ТЦК за нарушение военного учета, у гражданина есть 10 дней на обжалование этого решения в суде.

Также правозащитник назвал способы получения военного билета без визита в ТЦК.

война
военный призыв
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ТЦК и СП
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