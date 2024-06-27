Чи можна отримати бонуси за добровільну явку в ТЦК — відповідь юриста

Комісія при територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook Одеського ТЦК та СП

Не тільки покарання для ухилянтів, а й бонуси для сумлінних військовозобов'язаних передбачені законодавством. Так, згідно із законом, всі чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки-медики мають оновити військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Від того, чи являться військовозобов'язані самостійно, залежатиме результат — заохочення чи покарання.

Про бонуси для відповідальних громадян розповів юрист Ярослав Жукровський в ефірі "Українського радіо Львів" у четвер, 27 червня.

Читайте також:

Бонуси для військовозобов'язаних

"Згідно із законом, люди, які самостійно приходять до ТЦК, мають можливість отримати мобілізаційне розпорядження через півтора місяця. Це бонус від держави, людина за цей період може завершити всі справи в цивільному житті, а потім приєднатися до Збройних сил України", — пояснив адвокат.

Також при укладанні першого контракту зі Збройними силами України військовозобов'язаному дають можливість отримати 150 тис. гривень, які можна витратити на:

придбання автомобіля;

погашення першого внеску іпотечного кредиту.

Бонуси для військовослужбовців

Є у новому законі про мобілізацію і деякі бонуси для військовослужбовців, які мають інвалідність. Вони можуть звільнитися з військової служби, навіть якщо на ВЛК їх визнали придатними.

За словами адвоката, для цього потрібно подати рапорт і документи командиру, після чого військовослужбовця зобов’язані звільнити.

Нагадаємо, штраф за не оновлені військово-облікові дані накладається на громадянина лише одного разу — на відміну від штрафів за ігнорування повісток і неприбуття до ТЦК.

Раніше адвокат прокоментувала, що у разі виписання протоколу ТЦК за порушення військового обліку, чоловік має 10 днів на оскарження цього рішення у суді.

Також правозахисник назвав способи отримання військового квитка без візиту до ТЦК.