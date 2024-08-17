Мужчина убегал от ТЦК и говорил, что военная форма ему не нужна — суд вынес приговор

Судья рассматривает дело. Фото: Новини.LIVE

В Полтавской области мужчина трижды пытался мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), а когда это произошло, то передумал и игнорировал повестки от Территориального центра комплектования (ТЦК). Суд принял решение.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в апреле 2022 года мужчина пришел добровольцем в ТЦК с целью мобилизации в ряды ВСУ, ходил на подготовку, но дважды ему отказывали.

В марте 2023 года он пришел в ТЦК в третий раз. Мужчина прошел медицинский осмотр, ему сделали военный билет и отправили добровольцем на службу в Житомирскую область в десантно-штурмовые войска.

Там ему снова провели медицинское освидетельствование, однако обнаружили проблемы со спиной и отправили обратно.

Он вернулся в Полтавскую область. Впоследствии с фигурантом связались работники ТЦК, чтобы узнать причину возвращения. После выяснения обстоятельств в военкомате приказали мужчине лечить спину и быть на связи.

Через некоторое время, к нему домой начали приезжать работники ТЦК, но мужчина сообщил, что он не военнообязанный, присягу не принимал, не хочет одевать форму и считает, что государство ничего для него не сделало. Повестки на военно-врачебную комиссию продолжал игнорировать.

Уже в начале 2024 года в Центр комплектования мужчины привозила полиция. Там ему вручили повестку и направили на медосмотр, тот отказался. Он отдал военный билет и сообщил, что этот документ ему больше не нужен.

Фигуранту дела еще несколько раз пытались вручить повестку, но получать их он отказывался.

Во время судебного заседания мужчина своей вины не признал и заявил, что не является военнообязанным, поскольку заканчивал спецшколу и в 2018 году имел условный срок.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка и назначил наказание в виде штрафа в 8 500 гривен.

Обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемого, суд не видит.

Также нет обстоятельств, отягчающих наказание.