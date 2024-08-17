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Чоловік тричі хотів мобілізуватися до ЗСУ, а коли це сталося, то служити не захотів — рішення суду

17 серпня 2024 22:33
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
Чоловік тікав від ТЦК та казав, що військова форма йому не потрібна — суд виніс вирок
Суддя розглядає справу. Фото: Новини.LIVE
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

У Полтавській області чоловік тричі намагався мобілізуватися до лав Збройних сил України (ЗСУ), а коли це сталося, то передумав і ігнорував повістки від Територіального центру комплектування (ТЦК). Суд виніс вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у квітні 2022 року чоловік прийшов добровольцем до ТЦК з метою мобілізації до лав ЗСУ, ходив на підготовку, але двічі йому відмовляли.

У березні 2023 року він прийшов до ТЦК втретє. Чоловік пройшов медичний огляд, йому зробили військовий квиток і відправили добровольцем на службу у Житомирську область в десантно-штурмові війська.

Там йому знову провели медичний огляд, однак виявили проблеми зі спиною та відправили назад.

Він повернувся в Полтавську область. Згодом з фігурантом зв'язалися працівники ТЦК, аби дізнатися про причину повернення. Після з'ясування обставин у військкоматі наказали чоловіку лікувати спину і бути на зв'язку.

Через деякий час, до нього додому почали приїздити працівники ТЦК, але чоловік повідомив, що не є військовозобов'язаним, присягу не приймав, не вважає за потрібне одягати форму і вважає, що держава нічого для нього не зробила. Повістки на військово-лікарську комісію продовжував ігнорувати.

Вже на початку 2024 року до Центру комплектування чоловіка привозила поліція. Там йому вручили повістку та направили на медогляд, але він відмовився. Він віддав військовий квиток та повідомив, що цей документ йому більше не потрібен.

Фігуранту справи потім ще кілька разів намагалися вручити повістку, але отримувати їх він відмовлявся.

Під час судового засідання чоловік своєї провини не визнав та заявив, що не є військовозобов'язаним, оскільки закінчував спецшколу та у 2018 році мав умовний термін покарання.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку і призначив покарання у виді штрафу в 8 500 гривень.

Обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченого суд не вбачає.

Також немає обставин, що обтяжують покарання.

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