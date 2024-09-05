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Мужчина не пришел в ТЦК за боевой повесткой, потому что был пьян — как его наказали в суде

5 сентября 2024 08:02
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
Во Львовской области осудили мужчину на три года за неявку в ТЦК
Судебное заседание. Фото иллюстративное: NGL.media
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

Во Львовской области наказали 41-летнего мужчину, который проигнорировал боевую повестку и не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Он аргументировал свои действия алкогольным опьянением, дело пошло в суд.

Об этом говорится из материалов дела по ЕРГСР.

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В приговоре, который явился в реестре в сентябре 2024 года, говорится, что 41-летний житель Львовской области прошел ВЛК в 2023 году. Тогда он был признан годным к военной службе. Позже он получил боевую повестку о необходимости явиться в ТЦК на отправку в воинскую часть. Мужчина так и не явился, поэтому в отношении его возбудили уголовное дело по факту уклонения от мобилизации.

Обвиняемый в суде свою вину признал и объяснил, что 16 сентября 2023 он прошел ВЛК. Ему выдали повестку на 18 число. Но он не явился в тот день, потому что его "возили по разным частям, но никто его не принял". Затем ему сказали явиться 4 октября, но в указанную дату он не явился в ТЦК, потому что был в состоянии алкогольного опьянения.

В суде представитель ТЦК заявил, что порой это случается, когда воинская часть возвращает военнообязанных без указания причины их возвращения.

Учитывая все обстоятельства, суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор подлежит обжалованию.

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