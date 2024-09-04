ТЦК не надало відстрочку чоловіку, який утримує батька з інвалідністю — що вирішив суд

Засідання суду. Фото: УНІАН

У Чернівецькій області місцевий житель звернувся до суду, щоб оскаржити рішення ТЦК про ненадання відстрочки. Відомо, що батько військовозобов'язаного має інвалідність другої групи.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з рішенням Чернівецького окружного адміністративного суду, чоловік звернувся до суду після відмови ТЦК, яке обґрунтувало своє рішення відсутністю доказів про те, що немає інших працездатних осіб, які могли б утримувати його батька. Позивач надав суду всі необхідні документи, включаючи довідку МСЕК та пенсійне посвідчення батька.

Рішення суду

Суддя, розглянувши матеріали справи та аргументи сторін, дійшов висновку, що військовозобов'язаний має право на відстрочку. У зв'язку з цим суд визнав відмову ТЦК у наданні відстрочки неправомірною.

Суд зобов'язав ТЦК видати чоловіку документ про відстрочку від призову, а також постановив стягнути з військкомату 2 000 грн на користь позивача для покриття витрат на правову допомогу. Рішення може бути оскаржене.