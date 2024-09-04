ТЦК не предоставило отсрочку мужчине, который удерживает отца с инвалидностью — что решил суд

Заседание суда. Фото: УНИАН

В Черновицкой области местный житель обратился в суд, чтобы оспорить решение ТЦК о непредоставлении отсрочки. Известно, что отец военнообязанного имеет инвалидность второй группы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно решению Черновицкого окружного административного суда, мужчина обратился в суд после отказа ТЦК, которое обосновало свое решение отсутствием доказательств о том, что нет других трудоспособных лиц, которые могли бы содержать его отца. Истец предоставил суду все необходимые документы, включая справку МСЭК и пенсионное удостоверение отца.

Решение суда

Судья, рассмотрев материалы дела и аргументы сторон, пришел к выводу, что военнообязанный имеет право на отсрочку. В связи с этим суд признал отказ ТЦК в предоставлении отсрочки неправомерным.

Суд обязал ТЦК выдать мужчине документ об отсрочке от призыва, а также постановил взыскать с военкомата 2000 грн в пользу истца для покрытия расходов на правовую помощь. Решение может быть оспорено.