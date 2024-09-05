На Львівщині засудили чоловіка на три роки за неявку до ТЦК

Судове засідання. Фото ілюстративне: NGL.media

На Львівщині покарали 41-річного чоловіка, який проігнорував бойову повістку та не явився у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Він аргументував свої дії алкогольним сп'янінням, справа пішла до суду.

Про це йдеться з матеріалів справи з ЄРДСР.

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У вироку, який з'явився у реєстрі у вересні 2024 року, йдеться, що 41-річний мешканець Львівської області пройшов ВЛК у 2023 році. Тоді його визнали придатним до військової служби. Пізніше він отримав бойову повістку про необхідність з'явитися у ТЦК на відправлення до військової частини. Чоловік так і не з'явився, тож щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

Обвинувачений у суді свою провину визнав та пояснив, що 16 вересня 2023 року він пройшов ВЛК. Йому видали повістку на 18 число. Але він не явився того дня, бо його "возили по різних частинах, але ніхто його не прийняв". Потім йому сказали з'явитися 4 жовтня, але у зазначену дату він не явився до ТЦК, бо був у стані алкогольного сп'яніння.

У суді представник ТЦК заявив, що деколи так трапляється, коли військова частина повертає військовозобов'язаних без вказування причини їх повернення.

Врахувавши всі обставини, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок підлягає оскарженню.