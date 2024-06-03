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Освобождает ли "Резерв +" от прохождения ВВК — объяснение от ТЦК

3 июня 2024 22:55
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Наличие Резерв + не освобождает от доставки в ТЦК и прохождение ВВК
Военнообязанный во время прохождения ВВК. Фото: inseinin.com.ua
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Наличие обновленных данных военнообязанного в мобильном приложении "Резерв+" не отменяет необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. А отправка гражданина в ТЦК после проверки документов законна.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил начальник службы по связям с общественностью Сумского областного ТЦК и СП Александр Бондаренко.

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По словам Александра Бондаренко, проверки документов на улицах вполне законны. Законны также и задержание части военнообязанных.

"Этот акцент, что ТЦК кого-то сажает в "бус" — не ТЦК сажает в "бус", а полиция, которая находится в составе группы оповещения", — подчеркнул представитель территориального центра комплектования.

"Резерв +" — не панацея

Обновление данных через "Резерв +" не является основанием во избежание военно-врачебной комиссии, если военнообязанный давно не проходил ВЛК.

"Если человек обновил данные через "Резерв +", а сейчас он общается с представителями ТЦК и мы понимаем, что этот человек давно уже не проходил ВВК, то есть обновил свои данные не полностью, то мы предлагаем ему появиться в ТЦК в кратчайшие сроки" и пройти ВВК", — подчеркнул Бондаренко.

Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв +" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.

Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
ВВК
резерв

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