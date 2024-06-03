Наявність Резерв + не звільняє від доправлення до ТЦК і проходження ВЛК

Військовозобов’язаний під час проходження ВЛК. Фото: inseinin.com.ua

Наявність оновлених даних військовозобов’язаного у мобільному застосунку "Резерв +" не скасовує необхідності проходження військово-лікарської комісії. А відправлення громадянина до ТЦК після перевірки документів є законним.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив начальник служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного ТЦК та СП Олександр Бондаренко.

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Законні зобов’язання

За словами Олександра Бондаренка, перевірки документів на вулицях є цілком законними. Законними також є і затримання частини військовозобов’язаних.

"Оцей акцент, що ТЦК когось садить в "бус" — не ТЦК садить в "бус", а поліція, яка є в складі групи оповіщення", — підкреслив представник територіального центра комплектування.

"Резерв +" — не панацея

Оновлення даних через "Резерв +" не є підставою для уникнення військово-лікарської комісії, якщо військовозобов’язаний давно не проходив ВЛК.

"Якщо людина оновила дані через "Резерв +", а зараз вона спілкується з представниками ТЦК і ми розуміємо, що ця людина давно вже не проходила ВЛК, тобто оновила свої дані не повністю, то ми пропонуємо їй з'явитися в ТЦК в найкоротший термін і пройти ВЛК", — підкреслив Бондаренко.

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв +" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.